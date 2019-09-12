Фото достопримечательности появилось в сообществе ВКонтакте.

В Ноябрьске появилась гигантская лужа, для ликвидации которой коммунальные службы ничего не предпринимают.Анонимный житель города, разместивший фото лужи в паблике "Злой Ноябрянин", выдвинул версию, что сотрудниками не решают проблему "видимо из-за красивого отражения в этой луже заката".Лужа скорее всего образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой. Протечка была устранена, однако "водоем", мешающий жителям, остался. Пока представители коммунальных служб на появившуюся в соцсетях жалобу не отреагировали.