Самолет Аэрофлота был атакован крупной птицей при заходе на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Незваного пассажира, который застрял в стойке шасси, сняли на видео.

Самолет "Аэрофлота" был атакован крупной птицей при заходе на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Незваного пассажира, который застрял в стойке шасси, сняли на видео.Кадры были сделаны вечером 10 сентября, через несколько минут после приземления следовавшего из Алма-Аты Boeing 737-800. На кадрах видно, что крупная птица, предположительно баклан, врезалась в самолет незадолго до посадки, когда уже были выпущены шасси, и застряла крылом в стойке.Инцидент никак не сказался на посадке лайнера. О судьбе пернатого ничего не сообщается, самолет спустя пару часов после освобождения от "наездницы" отправился в Лиссабон.