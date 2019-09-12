Российский телеведущий Леонид Якубович был замечен в инвалидном кресле. Это произошло после его возвращения из Черногории, где он отдыхал вместе с супругой. На появившихся в СМИ кадрах видно, как Якубович сидит в инвалидном кресле, при этом он часто держится рукой за правое колено.

Российский телеведущий Леонид Якубович был замечен в инвалидном кресле. Это произошло после его возвращения из Черногории, где он отдыхал вместе с супругой.На появившихся в СМИ кадрах видно, как Якубович сидит в инвалидном кресле, при этом он часто держится рукой за правое колено.Представитель артиста прокомментировал данную ситуацию. По его словам, ничего страшного не произошло. Леонид Якубович повредил колено на отдыхе в бассейне, сообщает "Вечерняя Москва". "Все как у простых людей", — отметил представитель телеведущего. Также он рассказал, что опасались перелома. На месте сделать рентген не удалось, поэтому решили перестраховаться с помощью инвалидного кресла.Представитель Якубовича сообщил, что исследование уже провели в России — у телеведущего выявлена сильная гематома. В настоящее время артист готовится к новым съемкам и почти восстановился после травмы.