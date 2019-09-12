Певицу Ани Лорак раскритиковали за фотографию вместе с рэпером Михаилом Марвиным. Поклонники девушки довольно резко высказали свое боевое фи.

Певицу Ани Лорак раскритиковали за фотографию вместе с рэпером Михаилом Марвиным. Поклонники девушки довольно резко высказали свое боевое "фи".Публикацию артистка выложила на своей странице в социальной сети Instagram. На ней она позирует вместе с певцом на фоне звукового пульта в студии. Снимок девушка подписала просто и лаконично: "Soon... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)". К тексту Лорак добавила забавную эмоджи в виде пластинки.Поклонники решили, что скорее всего знаменитость записала дуэт с артистом лейбла Black star. Многие поспешили выразить свое негодование по этому поводу. Фолловеры отметили, что Ани стоило бы спеть с Сергеем Лазаревым, нежели с Марвиным."КОГДА УЖЕ БУДЕТ ДУЭТ С ЛАЗАРЕВЫМ?!", "Ну да, лучше записать со всеми по сто дуэтов, чем один с Лазаревым)", "Это конечно круто, НО КОГДА УЖЕ ДУЭТ С СЕРГЕЕМ ЛАЗАРЕВЫМ?!!! Увас столько классных дуэтов с другими исполнителями, ну почему нельзязаписать хоть один с Сергеем? Или этому дуэту все же не сужденосостояться", – вопрошали пользователи.Впрочем, артистка никого из них не удостоила ответом. Она не рассказала ни о датах выхода композиции в свет, ни о том, чему посвящена будущая песня.Отметим, что та же самая публикация у Михаила на странице вызвала куда более дружелюбную реакцию. Подписчики певца обратили внимание на то, что дуэт в такой компании должен быть восхитительным."Я ДОЖДАЛАСЬ БОЖЕ МОЙ!", "Ауф! Ждем, уверена, это будет что-то нереальное!", "Уверена, что Ваш дуэт взорвет все хит парады", – отозвались поклонники.