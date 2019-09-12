25 сентября в зале Зарядье состоится единственный концерт мировой оперной звезды Аделы Захарии и оркестра Камерата Зальцбург. Адела Захария исполнит арии из опер Моцарта.

25 сентября в зале "Зарядье" состоится единственный концерт мировой оперной звезды Аделы Захарии и оркестра "Камерата Зальцбург".Адела Захария – обладательница чистейшего, небесной красоты сопрано. В 2017 году румынская вокалистка стала настоящей сенсацией одного из самых престижных мировых оперных конкурсов – "Опералия Пласидо Доминго", завоевав Гран-при конкурса и специальный приз–премию "Сарсуэла", учрежденную в честь матери Пласидо Доминго, доньи Пепиты Эмбиль.Сегодня Адела – звезда мировой оперы. Она – блистательная Виолетта в спектакле "Травиата" Лос-Анджелесской оперы, Джильда и Мария Стюарт в постановках "Риголетто" и "Мария Стюарт" немецкого театра Deutsche Oper am Rhein... Адела свободно чувствует себя и в contemporary music: в 2018 певица участвовала в мировой премьере оперы "Аврора" современного английского композитора Иэна Белла.Ее репертуар широк, и все же центральное место в нем занимает музыка Моцарта. Среди моцартовских партий Аделы – Донна Анна в "Дон Жуане", Памина в "Волшебной флейте", Констанца в "Похищении из Сераля". Собственно, арии из опер Моцарт Адела Захария и будет исполнять на сцене зала "Зарядье".Вместе с Аделой на сцену концертного зала "Зарядье" выйдет легендарный камерный оркестр "Камерата Зальцбург". Созданный в 1951 году Бернхардом Паумгартнером на базе Моцартовского университета Зальцбурга, оркестр считается эталонным исполнителем музыки Моцарта, носителем подлинного "моцартовского звука". "Камерата Зальцбург" – резидент Зальцбургского фестиваля и входит в число главнейших авторитетов в области интерпретации музыки Моцарта. Дирижер и солист оркестра – Григорий Асс (скрипка).Концерт Аделы Захарии состоится 25 сентября в 19:00 в Большом зале "Зарядье".