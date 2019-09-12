В СМИ набирает обороты скандал вокруг Анны Седоковой. Говорят, якобы ради сексапильной артистки известный спортсмен бросил жену и ребенка.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-09-2019-lyubovnik-sedokovoj-vygnal-iz-doma-zhenu-i-malenkogo-rebenka.html" target="_blank">Любовник Седоковой выгнал из дома жену и маленького ребенка</a> - В СМИ набирает обороты скандал вокруг Анны Седоковой. Говорят, якобы ради сексапильной артистки известный спортсмен бросил жену и ребенка.
[url=https://33live.ru/novosti/12-09-2019-lyubovnik-sedokovoj-vygnal-iz-doma-zhenu-i-malenkogo-rebenka.html]Любовник Седоковой выгнал из дома жену и маленького ребенка[/url] - В СМИ набирает обороты скандал вокруг Анны Седоковой. Говорят, якобы ради сексапильной артистки известный спортсмен бросил жену и ребенка.