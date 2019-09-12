8 сентября 2018 года на берегу Байкала полицейские обнаружили
тело 28-летней Анны Малой. В эфире программы Прямой эфир на телеканале Россия
1 обсудили трагедию, о которой вполголоса говорит вся Иркутская область.
8 сентября 2018 года на берегу Байкала полицейские обнаружили
тело 28-летней Анны Малой. В эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия
1" обсудили трагедию, о которой вполголоса говорит вся Иркутская область.
В ту роковую ночь Анна Малая после вояжа по барам города попросила
своего водителя Владислава Марусова отвезти ее к
озеру. Оставив мужчину в машине, изрядно выпившая девушка спустилась к беседке,
мотивируя это тем, что хочет подумать в одиночестве.
Владислав Марусов задремал на 15-20 минут, когда проснулся Анны
рядом не было. Он сразу пошел ее искать. Он обнаружил тело Малой в воде у
подножия обрыва.
В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" стало
известно, что полицию вызвал именно Марусов. Судмедэкспертиза установила, что
смерть девушки произошла от утопления. На теле Анны Малой нашли следы борьбы: сломанные
ребра и ссадины.
У погибшей был очень богатый и влиятельный любовник –
миллионер и директор крупнейшего предприятия по производству соли в стране
"Руссоль" – Сергей Черный. Именно он последние шесть лет содержал Малую. Якобы
только после смерти он узнал, что Влад и Анна были любовниками.
Через полгода после трагедии Марусов из свидетеля превратился
в главного подозреваемого. Сейчас Владислав находится в СИЗО.
Родственники водителя считают, что Черный повлиял на ход
следствия, желая отомстить. Сергей Черный приезжал для личной беседы к
начальнику СИЗО, после чего у близких Владислава перестали принимать передачи и
письма.
Мать подозреваемого – Ирина Марусова – говорит, что по указке
Черного ее уволили с работы. Все, кто как-либо защищал Владислава, получали
угрозы от директора "Руссоли".
Ведущей программы "Прямого эфир" Андрей Малахов сообщил,
что очевидцы, которые проходят свидетелями по этому делу, боятся давать
интервью в открытую. На них оказывают давление.
"Я дала показания, и Следственному комитету мои показания
походу неуместны. Они им не нужны, им нужны свои показания, которые они хотят
услышать. На меня сейчас оказывают психологическое давление. 16 апреля у меня
был обыск дома. На меня завели уголовное дело", – говорит свидетельница.
Также в студии ток-шоу "Прямой эфир" обнародовали запись
телефонного разговора, где представитель Черного угрожает Марусову. Водителю
погибшей настоятельно рекомендуют вымаливать прощения у миллионера. В противном
случае Владислава обещают засадить за убийство, а после грозят пытками в
тюрьме.
В сегодняшнем выпуске программы продемонстрировали
комментарий адвоката Сергея Черного -
Рафика Файзулина. Защитник говорит, что по данным экспертизы
Анну Малую убили. Преступление пытались замаскировать под несчастный случай.
"Якобы она упала со скалы 16 метров. А там же у нас скалисто
на Байкале, она бы умерла от отрыва внутренних органов. А у нас повреждения
другие. Когда стали разбираться, выяснилось, что, во-первых, падение невозможно,
а во-вторых, был найден кроссовок ее. Там у нас есть пологий спуск к Байкалу.
Волной он не мог был выброшен. Волны там не было", – рассказал адвокат Рафик
Файзулин в ток-шоу
Юрист добавил, что ими были инициированы экспертизы в
нескольких лабораториях, в том числе в московских независимых. Все заключения
говорят, что это была насильственная смерть от утопления.
После присутствующий в студии судмедэксперт Александр Аулов добавил,
что у Анны Малой нашли признаки неполного утопления, то есть механическая
асфиксия в результате закрытия дыхательных путей.
"При наличии алкоголя 2.7 промилле – это тяжелая степень
опьянения – ее просто тащили, потом опустили лицом вниз в воду и она умерла", – резюмировал
независимый эксперт в студии ток-шоу