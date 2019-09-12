8 сентября 2018 года на берегу Байкала полицейские обнаружили тело 28-летней Анны Малой. В эфире программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 обсудили трагедию, о которой вполголоса говорит вся Иркутская область.

8 сентября 2018 года на берегу Байкала полицейские обнаружилитело 28-летней Анны Малой. В эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия1" обсудили трагедию, о которой вполголоса говорит вся Иркутская область.В ту роковую ночь Анна Малая после вояжа по барам города попросиласвоего водителя Владислава Марусова отвезти ее козеру. Оставив мужчину в машине, изрядно выпившая девушка спустилась к беседке,мотивируя это тем, что хочет подумать в одиночестве.Владислав Марусов задремал на 15-20 минут, когда проснулся Аннырядом не было. Он сразу пошел ее искать. Он обнаружил тело Малой в воде уподножия обрыва.В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" сталоизвестно, что полицию вызвал именно Марусов. Судмедэкспертиза установила, чтосмерть девушки произошла от утопления. На теле Анны Малой нашли следы борьбы: сломанныеребра и ссадины.У погибшей был очень богатый и влиятельный любовник –миллионер и директор крупнейшего предприятия по производству соли в стране"Руссоль" – Сергей Черный. Именно он последние шесть лет содержал Малую. Якобытолько после смерти он узнал, что Влад и Анна были любовниками.Через полгода после трагедии Марусов из свидетеля превратилсяв главного подозреваемого. Сейчас Владислав находится в СИЗО.Родственники водителя считают, что Черный повлиял на ходследствия, желая отомстить. Сергей Черный приезжал для личной беседы кначальнику СИЗО, после чего у близких Владислава перестали принимать передачи иписьма.Мать подозреваемого – Ирина Марусова – говорит, что по указкеЧерного ее уволили с работы. Все, кто как-либо защищал Владислава, получалиугрозы от директора "Руссоли".Ведущей программы "Прямого эфир" Андрей Малахов сообщил,что очевидцы, которые проходят свидетелями по этому делу, боятся даватьинтервью в открытую. На них оказывают давление."Я дала показания, и Следственному комитету мои показанияпоходу неуместны. Они им не нужны, им нужны свои показания, которые они хотятуслышать. На меня сейчас оказывают психологическое давление. 16 апреля у менябыл обыск дома. На меня завели уголовное дело", – говорит свидетельница.Также в студии ток-шоу "Прямой эфир" обнародовали записьтелефонного разговора, где представитель Черного угрожает Марусову. Водителюпогибшей настоятельно рекомендуют вымаливать прощения у миллионера. В противномслучае Владислава обещают засадить за убийство, а после грозят пытками втюрьме.В сегодняшнем выпуске программы продемонстрироваликомментарий адвоката Сергея Черного -Рафика Файзулина. Защитник говорит, что по данным экспертизыАнну Малую убили. Преступление пытались замаскировать под несчастный случай."Якобы она упала со скалы 16 метров. А там же у нас скалистона Байкале, она бы умерла от отрыва внутренних органов. А у нас повреждениядругие. Когда стали разбираться, выяснилось, что, во-первых, падение невозможно,а во-вторых, был найден кроссовок ее. Там у нас есть пологий спуск к Байкалу.Волной он не мог был выброшен. Волны там не было", – рассказал адвокат РафикФайзулин в ток-шоуЮрист добавил, что ими были инициированы экспертизы внескольких лабораториях, в том числе в московских независимых. Все заключенияговорят, что это была насильственная смерть от утопления.После присутствующий в студии судмедэксперт Александр Аулов добавил,что у Анны Малой нашли признаки неполного утопления, то есть механическаяасфиксия в результате закрытия дыхательных путей."При наличии алкоголя 2.7 промилле – это тяжелая степеньопьянения – ее просто тащили, потом опустили лицом вниз в воду и она умерла", – резюмировалнезависимый эксперт в студии ток-шоу