Нападающий Евгений Малкин мог покинуть клуб НХЛ Питсбург Пингвинз нынешним летом. Причина – обострение отношений с партнером по звену Филом Кесселлом.

Нападающий Евгений Малкин мог покинуть клуб НХЛ "Питсбург Пингвинз" нынешним летом. Причина – обострение отношений с партнером по звену Филом Кесселлом.Как сообщает Чемпионат.com, сославшись на американский источник, между Малкиным и Кесселлом постоянно возникали конфликты. Евгений считал, что Фил больше думал о собственной статистике, недели об общекомандных интересах. Подобная ситуация раскалывала "пингвинов".Малкин выдвинул потребовал от руководства "Пингвинз" обменять его, если Кесселл продолжит играть за "Питсбург". Но летом Кесслл перешел в другой клуб НХЛ "Аризона Койотс". Евгений приветствовал это решение и выразил желание подписать новый контракт с "пингвинами".