В Уфе возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 15 человек. Как говорится в четверг в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии, все пострадавшие купили шаурму в киоске на одной из остановок Уфы.

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 15 человек, передает ТАСС.Как говорится в четверг в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии, все пострадавшие купили шаурму в киоске на одной из остановок Уфы.В настоящее время точка общепита закрыта, продукты изъяты для проведения необходимых анализов, работники киоска допрашиваются.В Минздраве Башкирии отметили, что с отравлением были госпитализированы 14 человек, в том числе 5 детей. Состояние 4 детей и 1 взрослого врачи оценивают как тяжелое.