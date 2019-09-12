Сегодня рынок арендного жилья в России можно оценить в 10%. В то время как в мире этот показатель достигает 50%.

Премьер-министра России Дмитрий Медведев назвал три условия для развития рынка арендного жилья: регулирование, повышение доходов населения и новые проекты в этой отрасли."Первое — это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья, потому что в основном наше жилищное законодательство было ориентировано на договор социального найма или отношения, связанные с собственностью на жилье", — сказал Дмитрий Медведев в прямом эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".Второе условие - это доходы, которые позволяют людям это жилье арендовать. Потому что это не социальный наем, здесь все это должно быть в четких правовых рамках. Третье условием является возможность реализации различных проектов, которые помогут создать рынок арендного коммерческого жилья, добавил он.Сегодня рынок арендного жилья в России можно оценить в 10%. В то время как в мире этот показатель достигает 50%. По словам премьера, основной причиной этого является психологический фактор, невысокая мобильность населения. Поэтому необходимо объяснять, что аренда - это тоже неплохо, если доходы позволяют, отметил он.При этом, есть и экономические проблемы: государству нужно стимулировать именно строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду.Дейтсительно есть ментальный барьер: мы все хотим быть собственниками, отметил в свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев."Это одна из главных причин. Но в последнее время вопросы арендного жилья поднимаются на разных площадках. У нас есть ряд поручений – двигаться в этом направлении, решать эти вопросы", - сказал министр. В том числе, развитие арендных домов. Локомотивом, по словам министра, выступает институт развития "ДОМ.РФ". Такие проекты уже есть в Москве, на Крайнем Севере.