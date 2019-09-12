Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием регуляторная гильотина. Соответствующее заявление сделано в среду, 11 сентября, в программе Диалог на телеканале Россия 24.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина". Соответствующее заявление сделано в среду, 11 сентября, в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".Медведев рассказал, что буквально сегодня перед телепередачей подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца 2019 года, а если точнее, то с 1 января следующего года. "Для этого нужно оценить, что и как делать", — отметил премьер-министр.Ранее вице-премьер России Константин Чуйченко рассказал, что на время реализации плана переходного периода, необходимо сформировать определенные правила игры, чтобы в 2020 году жить по измененным правилам.В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил о послаблениях бизнесу. По его словам, необходимо избавляться от всего, что ограничивает свободу предпринимательства. Путин отметил, что к данному вопросу стоит подойти решительно и с 1 января 2021 года прекратить действие всех неактуальных нормативных актов.