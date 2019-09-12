Утверждение документа должно пройти до конца сентября

Утверждение документа должно пройти до конца сентябряАдминистрация Владимира представила новый генплан города. Документ подразумевает застройку части парка у ДТЮ, жилую застройку около парка «Дружба», а также у Красносельских прудов, малоэтажное строительство в Сновицах, благоустройство территории за ТЭЦ.Также в этом Генплане увеличили охранную зону у храма Покрова-на-Нерли, отменили застройку территории бывшего завода Точмаш и Военного городка. Теперь депутатам предстоит обсудить Генплан на заседании профильных комитетов. Утверждение документа должно пройти до конца сентября.