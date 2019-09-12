Риск возникновения ядерной войны есть даже в ситуации отсутствия у сторон желания развязывать ядерный конфликт, заявил на презентации доклада Высшей школы экономики Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности замглавы МИД России Сергей Рябков.

Риск возникновения ядерной войны есть даже в ситуации отсутствия у сторон желания развязывать ядерный конфликт, заявил на презентации доклада Высшей школы экономики "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" замглавы МИД России Сергей Рябков.Рябков констатировал, что ситуация в области стратегической стабильности ухудшается, особенно негативная динамика проявляется за последний год. Действия Запада становятся более эмоциональными, а временами весьма агрессивными, пояснил высокопоставленный российский дипломат. При этом западные коллеги, добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства, блокирует ведение диалога, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями и избегают обсуждения назревших вопросов по существу."Наша позиция хорошо известна, — цитирует Рябкова "Интерфакс". — Россия готова к возобновлению полноценных переговоров с США по стратегической стабильности и международной безопасности".При этом российский дипломат рассчитывает на ответную готовность заокеанских коллег на серьезный и заинтересованный диалог.Соединенные Штаты вышли из российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом до конца 2019 года Пентагон намерен провести целую серию испытаний запрещенных ДРСМД ракет.Россия предложила странам НАТО ввести мораторий на размещение этих ракет в Европе. Однако предложение Москвы так и осталось без ответа.