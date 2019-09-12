Проверь свою финансовую грамотность вместе со Сбербанком

Проверь свою финансовую грамотность вместе со СбербанкомМы пользуемся банковскими картами ежедневно. Снятие денег в банкомате, безналичная оплата покупок и счетов, расчеты с друзьями — это лишь краткий список привычных нам финансовых операций. Но есть несколько мелочей, о которых мы даже не задумываемся.Давайте разберемся в секретах банковских карт, которые повысят вашу финансовую грамотность. Проверьте свои знания с помощью теста от Сбербанка!