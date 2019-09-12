В Прямом эфире пытаются разобраться в загадочной смерти на Байкале 28-летней спортсменки Анны Малой – любовницы очень влиятельного в этом регионе человека. В ее убийстве подозревают водителя, с которым у Анны якобы была связь. Родные говорят, что теперь миллионер мстит водителю, пытаясь его посадить.

В "Прямом эфире" пытаются разобраться в загадочной смерти в Иркутской области 28-летней спортсменки Анны Малой – любовницы очень состоятельного и влиятельного в этом регионе человека.Тело Анны было обнаружено 8 сентября 2018 года на берегу Байкала. Туда девушку привез личный водитель. После дегустации вин в ресторанах Анна попросила Владислава Марусова привезти ее в Листвянку.По его словам, она хотела побыть одна и пошла прогуляться вдоль обрыва озера. Водитель рассказал, что он минут на 15-20 заснул, а когда проснулся, пошел искать Анну.Обнаружив ее тело, Влад вызвал полицию. Полицейские зафиксировали смерть от утопления, но позже появилась информация о следах борьбы, сломанных ребрах и ссадинах.Поначалу Марусова, как говорят его родственники, никто в совершении преступления не подозревал, но уже после смерти Анны ее влиятельный покровитель Сергей Черный узнал о том, что у водителя с его любовницей якобы была связь, и рассвирепел.Мать Марусова рассказала, что первая следователь, которая вела дело, говорила о несчастном случае, но Черный не давал закрыть дело — без конца писал заявления.В итоге Марусов из свидетеля стал главным подозреваемым в убийстве Анны, а жизнь семьи водителя превратилась в ад.Родные Владислава считают, что из личной мести Сергей Черный мог повлиять на ход следствия. Мать обвиняемого рассказывает, что им угрожают, обещая оставить голыми, нищими, и что они "будут оглядываться всю жизнь", а Марусова посадят, и надолго.При этом сестра Владислава Анастасия Рягузова, которая и познакомила Анну с братом, рассказала, что ее он собирался ехать учиться в Москву.Кроме того, у него была девушка, а к Малой он пошел работать водителем, поскольку та собиралась открыть ресторан и предложила Владиславу хорошую зарплату.Действительно ли у водителя была связь с любовницей влиятельного иркутского миллионера Черного, и теперь он мстит молодому человеку? Мог ли он повлиять на ход следствия? Есть ли реальная опасность для родных Владислава? Кто убил ее на самом деле, или же это был все-таки несчастный случай?Расследование загадочной смерти на берегу Байкала — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".