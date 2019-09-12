Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике.

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике.Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники. В ближайшее время Шумахера собирается посетить президент ФИА Жан Тодт, во время Шумахера возглавлял Ferrari.В конце 2013 года Михаэль Шумахер упал со склона, катаясь на горных лыжах. Автогонщик получил тяжелые травмы головы и с тех пор пребывал в коме.