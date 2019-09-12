Исполнительница хита Хочу твою фамилию Катя Ростовцева может смело добавлять в свое портфолио еще один хит Брутальный мужчина, который уже штурмует эфиры крупнейших радиостанций страны. На Русском радио, Радио Дача, Милицейской волне и других радиостанциях песня находится в жесткой ротации. И очень нравится слушателям!

Исполнительница хита "Хочу твою фамилию" Катя Ростовцева может смело добавлять в свое портфолио еще один хит "Брутальный мужчина", который уже штурмует эфиры крупнейших радиостанций страны. На "Русском радио", "Радио Дача", "Милицейской волне" и других радиостанциях песня находится в жесткой ротации. И очень нравится слушателям!Воодушевившисьпопулярностью песни, команда Кати Ростовцевой решила снять клип подначалом известного московского режиссера Сергея Грея. 11 сентября состояласьпремьера долгожданного ролика, который всего за пару дней набрал больше миллионапросмотров на YouTube.По сюжету клипа передглавной героиней по очереди появляется восемь разных мужчин, а она пытаетсявыбрать себе самого брутального из них. Сама Катя предстает перед нами в оченьнеобычных образах, созданных стилистом Алиной Герман. С ее помощью скромная девушка, предпочитающая спортивный стиль, превратилась вдерзкую, сексуальную красотку. Образы удачно дополняют нестандартные для Катиголовные уборы – шляпа и белый цилиндр."Этот клип стал своего рода экспериментом,новым этапом в нашей творческой жизни. Мы впервые работали с огромной командойпрофессионалов, которая точно знает, что делать на каждом этапе съемки. Мнекажется, что клип получился ярким и красивым и поддержит популярность песни"Брутальный мужчина", – делится своими впечатлениями продюсер Кати, ОльгаМорозова.Сама Катя Ростовцева говорит: "Это было невероятно круто.Столько красивых мужчин вокруг меня, столько профессионалов, рядом с которымиработать было очень легко! Единственный момент – на площадке было очень жарко.Страсти кипели настолько, что температура в помещении в определенный моментстала зашкаливающей, одному из танцоров даже стало плохо, и пришлосьприостановить съёмочный процесс. Но это мелочи. Заполнилось совсем другое –яркий опыт, крутые люди, адреналин и красивые мужчины".Музыкальные критики говорят, что Ростовцева вполне может составить конкуренцию кому-то из старой гвардии – Пугачевой, Ротару или Аллегровой. Энергии, задора, креатива у нее точно хватит!