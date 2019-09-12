Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели. По ее мнению, такой переход не может состояться без проведения специальных научных исследований, касающихся данной темы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели. По ее мнению, такой переход не может состояться без проведения специальных научных исследований, касающихся данной темы.Соответствующее заявление Москалькова сделала в четверг, 12 сентября, во Владивостоке, сообщает ТАСС. По мнению российского политика, чтобы ответить на вопрос о введении четырехдневной рабочей недели, необходимо провести мониторинги и исследования.В среду, 11 сентября, глава Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что возможность изменения трудового законодательства и перехода на четырехдневную рабочую неделю будет обсуждаться Госдумой. После этого могут быть разработаны соответствующие законодательные инициативы.Ранее о возможном введении четырехдневной рабочей недели высказывались ряд политиков. Впервые о подобных изменениях заговорил в начале июня премьер-министр России Дмитрий Медведев.