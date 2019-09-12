Телеведущая Ксения Бородина скрыла от младшей дочери страшную смерть. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети.

Телеведущая Ксения Бородина скрыла от младшей дочери страшную смерть. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети."Сегодня хочу поднять не очень приятную тему, на мой взгляд очень нужную. Вы говорите с детьми о смерти? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – поинтересовалась знаменитость у подписчиков. Как оказалось, вчера у ее бабушки умерла собачка Штрудя, которую дети звезды очень любили.Бородина уточнила, что первой ее мыслью было, что не стоит девочкам рассказывать об утрате мохнатого члена семьи. Тем не менее, девушка все таки поделилась горечью утраты со старшей дочерью Мару."Первая моя мысль, как обмануть Теону и Мару , чтобы они не догадались. Потом я все таки решилась и аккуратно все рассказала Мару, от Теоны до сих пор скрываем, хотя она только утром говорила, приеду в бабушке, сразу Штрудю возьму на руки", – поделилась телеведущая.Она рассказала фолловерам, что в Европе детей спокойно берут на похороны и объясняют им все,что происходит. В России же тема смерти считается чуть ли не табуированной. Тем не менее, Ксения уверена, что нельзя ничего долго скрывать от самых близких, ведь рано или поздно правда обнаружится.Кроме того, Бородина поведала историю, что ее в детстве также обманывали, надеясь, что ложь послужит во благо. Тогда еще маленькая девочка честно ждала, когда пушистый друг вернется из больницы и сильно разочаровывалась, когда узнавала истину.Девушка призвала поклонников не обманывать своих детей. Остается лишь надеяться, что сама телеведущая наберется смелости рассказать о смерти собаки и младшей дочери.