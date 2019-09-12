Шесть взрывов прогремели на арсенале в районе города Винница. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, детонировали снаряды, которые вывезли на специальную площадку для утилизации. Там же наблюдается дым от пожара: горит около двух гектаров сухой травы.

Шесть взрывов прогремели на арсенале в районе города Винница. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, детонировали снаряды, которые вывезли на специальную площадку для утилизации. Там же наблюдается дым от пожара: горит около двух гектаров сухой травы.При взрывах никто не пострадал, уточняют военные. Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, военной полиции, а также гражданские правоохранительные органы. Огонь локализован.Это уже не первое ЧП в Виннице. 26 сентября 2017 года в этом районе загорелись склады, где хранились 83 тысячи тонн снарядов для систем "Град", "Ураган", "Смерч". Две женщины получили осколочные ранения. Власти эвакуировали из опасной зоны 30 тысяч местных жителей.Взрывы гремели в Виннице до 3 октября. Ущерб от пожара оценивается в 800 миллионов долларов.