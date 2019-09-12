На одном из домов в Сургуте появятся портреты летчиков-героев, посадивших Airbus с пассажирами в кукурузном поле под Москвой.

Созданием рисунка заняты художники из Самары. Эскиз уже нанесен, сейчас его раскрашивают. Полностью завершить работу они планируют к концу недели.Сюжет рисунка придумал заказчик работ, но его имя не называют. Художники лишь заявили, что их работа оплачивается не из бюджетных средств.В городской администрации заявили, что панно не заказывали, но участвовали в его согласовании, а также выразили уверенность, что объект украсит Сургут.Фото: ї ugra-news.ruЖители города отнеслись к "украшению" неоднозначно – многие горожане одобрили задумку, однако нашлись и те, кто идею не оценил. Недовольные предлагают рисовать врачей, ежедневно спасающих жизни, указывают на то, что летчики не имеют отношения к Сургуту и предлагают потратить деньги на капремонт, а не рисунки, пишет ugra-news.ru.Airbus-321 совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском 15 августа после отказа обоих двигателей. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб. Командиру воздушного судна и второму пилоту президентским указом присвоены звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.