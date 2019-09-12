К 13:00 по московскому времени воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ успел прогреться до 25,6 градуса. По данным Гидрометцентра России, за последние 68 лет — это самый теплый день. В последний раз такой показатель наблюдался лишь в 1955 году.

К 13:00 по московскому времени воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ успел прогреться до 25,6 градуса.По данным Гидрометцентра России, за последние 68 лет — это самый теплый день. В последний раз такой показатель наблюдался лишь в 1955 году.Невзирая на уже установившуюся температуру, температура в московском регионе продолжает расти. Есть предположение, что может быть побит абсолютный температурный рекорд для 12 сентября, который был установлен в 1932 году — он составил 26,4 градуса.Ранее сообщалось, что в среду, 11 сентября, в Москве был побит температурный рекорд 1972 года — температура достигла отметки в +26,3 градуса.