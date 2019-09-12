В пятницу, 13-го ожидается свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Уже известно, какое платье выбрала невеста, что молодые желают получить в подарок, и текст приглашения, в котором убедительно просят вместо подарков не переводить деньги в помощь старикам и животным.

В пятницу, 13-го ожидается грандиозное торжество известных светских персон: свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Ранее появились сведения, что на него будет потрачено не меньше 16 миллионов рублей.Также сообщается, что пара собирается обвенчаться.На вопрос журналиста издания Tatler, зачем пара, которая ведет светский образ жизни, решила венчаться, Собчак ответила, что "это очень красивая традиция", и добавила: "Да и когда еще в церковь зайдешь в короне?"Ксения, у которой растет сын от первого брака с Максимом Виторганом, уже выбрала себе свадебный наряд — полупрозрачное платье со шлейфом от известного израильского дизайнера.Такие наряды стоят от 7,5 тысячи долларов, однако по сведениям СМИ Собчак платье обойдется практически даром – у телеведущей с одной из фирм есть бартерное соглашение, пишет "Телепрограмма".Кроме того, телеведущая отказалась от фаты и предпочла венок из цветов.Само торжество состоится в Петровском пассаже, а для гостей, среди которых ожидается много медийных персон, подготовлен "виш-лист" (список ожидаемых подарков).В нем перечислены, в частности, мебель, домашний текстиль и халаты известных брендов, сообщает издание StarHit.Гостям также было отправлено приглашение с весьма оригинальным текстом.Их призывают одеться на торжество со вкусом и предупреждают: "Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого".