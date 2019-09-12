Злоумышленница в течение почти целого года, используя служебное положение и злоупотребляя доверием, совершала хищения денежных средств со счета пожилого мужчины...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали женщину по подозрению в мошеннических действиях в отношении пенсионера.В территориальный отдел полиции обратился пожилой мужчина с сообщением о мошеннических действиях. Полицейские установили, что потерпевший, находясь в помещении отделения одного из столичных банков, решил снять со своего счета сберегательной книжки денежные средства. При проверке пенсионер обнаружил отсутствие на счету денежных средств. Позднее заявитель получил из банка распечатку о снятии с лицевого счета пенсионера денежных средств в течение 2018 года. Сумма ущерба составила 179 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую на Бульваре Маршала Рокоссовского. Ею оказалась 54-летняя женщина, работавшая в банке. Установлено, что злоумышленница в течение почти целого года, используя служебное положение и злоупотребляя доверием, совершала хищения денежных средств, принадлежащих пожилому мужчине. С целью сокрытия противоправного деяния злоумышленница вносила за потерпевшего поддельные расписки о получении денежных средств.По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73