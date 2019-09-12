Мама участницы телестройки загремела в больницу. 54-летняя родительница звезды шоу Дом-2 Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна – внезапно почувствовала себя плохо.

Мама участницы телестройки загремела в больницу. 54-летняя родительницазвезды шоу "Дом-2" Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна – внезапнопочувствовала себя плохо.Недомогание Африкантова-старшая почувствовала после появленияна территории проекта. Татьяну Владимировну увезли на "скорой" прямо стелестройки." Вчера меня на "скорой" увезли с Поляны "ДОМа-2" в 64-ую городскую больницу в урологическое отделение.Внезапно я почувствовала резь и желание сходить помыть рукии вдруг... Короче, вызвали скорую и вместо Лобного меня отвезли сюда. Провожаламеня Марина и только ночью уехала назад на поляну. Сейчас лежу в палате, вкоторой должно быть четыре человека, сейчас три. Назначено мне обследование,берут кровь, УЗИ сделали", – написала мама участницы шоу "Дом-2" в Instagram.По словам Африкантовой-старшей, на телестройке ее встретилихорошо. Ее зять – Роман Капаклы – принимал ее хлебосольно: накормил и напоил."Рома – молодец! Встретил меня большим букетом красивыхцветов и стал угощать картошкой в мундире и хвостом селедки, а еще порадовалхолодцом. Питание у них там на высшем уровне, все есть", – похвасталась ТатьянаВладимировна.Несмотря на недуг, родительница Марины Африкантовой из шоу "Дом-2"старается не унывать. Она считает, что попала в больницу не просто так."Правильно говорят, кем бы ты не был, а на больничной койкевсе равны. И еще люди часто говорят – меня сглазили, а человек даже неподозревает, что делает это он сам, когда хвалится, что здоров. В общем, у меняесть время обо всем подумать и не делать ошибок или стараться не делать. Желаювам быть здоровыми и радоваться жизни", – резюмировала мама звезды шоу "Дом-2".