Мама участницы телестройки загремела в больницу. 54-летняя родительница
звезды шоу Дом-2 Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна – внезапно
почувствовала себя плохо.
Мама участницы телестройки загремела в больницу. 54-летняя родительница
звезды шоу "Дом-2" Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна – внезапно
почувствовала себя плохо.
Недомогание Африкантова-старшая почувствовала после появления
на территории проекта. Татьяну Владимировну увезли на "скорой" прямо с
телестройки.
" Вчера меня на "скорой" увезли с Поляны "ДОМа-2" в 64-ую городскую больницу в урологическое отделение.
Внезапно я почувствовала резь и желание сходить помыть руки
и вдруг... Короче, вызвали скорую и вместо Лобного меня отвезли сюда. Провожала
меня Марина и только ночью уехала назад на поляну. Сейчас лежу в палате, в
которой должно быть четыре человека, сейчас три. Назначено мне обследование,
берут кровь, УЗИ сделали", – написала мама участницы шоу "Дом-2" в Instagram.
По словам Африкантовой-старшей, на телестройке ее встретили
хорошо. Ее зять – Роман Капаклы – принимал ее хлебосольно: накормил и напоил.
"Рома – молодец! Встретил меня большим букетом красивых
цветов и стал угощать картошкой в мундире и хвостом селедки, а еще порадовал
холодцом. Питание у них там на высшем уровне, все есть", – похвасталась Татьяна
Владимировна.
Несмотря на недуг, родительница Марины Африкантовой из шоу "Дом-2"
старается не унывать. Она считает, что попала в больницу не просто так.
"Правильно говорят, кем бы ты не был, а на больничной койке
все равны. И еще люди часто говорят – меня сглазили, а человек даже не
подозревает, что делает это он сам, когда хвалится, что здоров. В общем, у меня
есть время обо всем подумать и не делать ошибок или стараться не делать. Желаю
вам быть здоровыми и радоваться жизни", – резюмировала мама звезды шоу "Дом-2".