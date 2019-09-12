В некоторых российских регионах поставить недвижимость на кадастровый учет можно за 2 дня, в ряде других на это потребуется 3 дня.

За 2 дня недвижимость на кадастровый учет можно поставить в Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае, рассказали "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра.3 дня потребуется в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Ярославской, Ростовской областях, в Башкортостане, Марий Эл, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, в Алтайском, Забайкальском и Приморском краях.В целом же по России срок постановки объекта на кадастровый учет сократился с 10 дней в 2014 году до 4 дней в 2019-м.Кадастровый учет позволяет зарегистрировать на недвижимость право собственности. В процессе проведения кадастрового учета в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) вносятся основные сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах и объектах незавершенного строительства.