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<a href="https://33live.ru/novosti/12-09-2019-nikto-nichego-ne-uspeet-sdelat-nazvan-scenarij-nachala-yadernoj-vojny.html" target="_blank">Никто ничего не успеет сделать: назван сценарий начала ядерной войны</a> - Тема возможного начала ядерной войны уже в ближайшее время всерьез обеспокоила народ после того, как ее затронули в Министерстве иностранных дел России. Эксперты рассказали о факторах, усугубляющих ситуацию.