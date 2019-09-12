Актер Михаил Солодко стал героем шоу Дмитрия Шепелева. В студии
программы На самом деле артист прошел проверку на детекторе лжи, чтобы
доказать любимой – он ей не изменял.
Актер Михаил Солодко стал героем шоу Дмитрия Шепелева. В студии
программы "На самом деле" артист прошел проверку на детекторе лжи, чтобы
доказать любимой – он ей не изменял.
Звезда российских сериалов Михаил Солодко вдовец. Супруга
была намного младше артиста. На момент их встречи Михаилу было 44 года, а его
возлюбленной Таисии всего 19 лет. Через год после свадьбы у пары родилась дочь –
Маргарита.
В сегодняшнем выпуске "На самом деле" стало известно, что Таисия
скончалась в 2014 году от диабетического криза. В смерти девушки родные винят Солодко.
Михаила много раз допрашивали следователи. Между Михаилом и близкими его умершей
супруги развернулась настоящая война.
Спустя два года после трагедии Солодко познакомился с
16-летней Ариной Никиткиной. Когда девушке исполнилось 18, артист сделал ей
предложение. Несмотря на разницу в возрасте в 33 года, Арина ответила согласием.
Никиткина приняла дочь избранника как свою.
Несколько месяцев назад пара узнала кошмарную новость –
Арина тяжело больна. Девушке требуется дорогостоящая операция.
А недавно знакомая нашептала Никиткиной, что Солодко нашел
другую. Разлучница – подруга Арины – Виктория Кузакова.
Арина взломала аккаунт Михаила в соцсетях и частично
восстановила его удаленную переписку с Викторией. Оказалось, что Солодко
потратил часть денег, отложенных на операцию, на свою любовницу.
В студии Михаил Солодко отрицал все
обвинения в свой адрес. Артист вспоминал, как умирала у него на руках его первая
жена и уверял, что сделает все, чтобы спасти Арину.
"С Викторией я переписывался, но я переписывался по поводу
Арины. Я считаю, что своим подругам женщина может рассказать больше нежели
своему любящему мужчине. Мы встречались по поводу твоей болезни. Мы обсуждали
твою болезнь", – заявил Михаил Солодко в сегодняшнем выпуске
Звезда российских сериалов прошел проверку на детекторе лжи.
Солодко никогда не изменял Никиткиной, он говорил правду. Деньги на операцию лежат нетронутыми.