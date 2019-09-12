Актер Михаил Солодко стал героем шоу Дмитрия Шепелева. В студии программы На самом деле артист прошел проверку на детекторе лжи, чтобы доказать любимой – он ей не изменял.

Актер Михаил Солодко стал героем шоу Дмитрия Шепелева. В студиипрограммы "На самом деле" артист прошел проверку на детекторе лжи, чтобыдоказать любимой – он ей не изменял.Звезда российских сериалов Михаил Солодко вдовец. Супругабыла намного младше артиста. На момент их встречи Михаилу было 44 года, а еговозлюбленной Таисии всего 19 лет. Через год после свадьбы у пары родилась дочь –Маргарита.В сегодняшнем выпуске "На самом деле" стало известно, что Таисияскончалась в 2014 году от диабетического криза. В смерти девушки родные винят Солодко.Михаила много раз допрашивали следователи. Между Михаилом и близкими его умершейсупруги развернулась настоящая война.Спустя два года после трагедии Солодко познакомился с16-летней Ариной Никиткиной. Когда девушке исполнилось 18, артист сделал ейпредложение. Несмотря на разницу в возрасте в 33 года, Арина ответила согласием.Никиткина приняла дочь избранника как свою.Несколько месяцев назад пара узнала кошмарную новость –Арина тяжело больна. Девушке требуется дорогостоящая операция.А недавно знакомая нашептала Никиткиной, что Солодко нашелдругую. Разлучница – подруга Арины – Виктория Кузакова.Арина взломала аккаунт Михаила в соцсетях и частичновосстановила его удаленную переписку с Викторией. Оказалось, что Солодкопотратил часть денег, отложенных на операцию, на свою любовницу.В студии Михаил Солодко отрицал всеобвинения в свой адрес. Артист вспоминал, как умирала у него на руках его перваяжена и уверял, что сделает все, чтобы спасти Арину."С Викторией я переписывался, но я переписывался по поводуАрины. Я считаю, что своим подругам женщина может рассказать больше нежелисвоему любящему мужчине. Мы встречались по поводу твоей болезни. Мы обсуждалитвою болезнь", – заявил Михаил Солодко в сегодняшнем выпускеЗвезда российских сериалов прошел проверку на детекторе лжи.Солодко никогда не изменял Никиткиной, он говорил правду. Деньги на операцию лежат нетронутыми.