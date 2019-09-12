Злоумышленник, находясь за рулем автомобиля ВАЗ, произвел выстрел в сторону остановки из предмета, схожего с пистолетом, после чего скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действиях.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что около одной из автобусных остановок на Люсиновской улице слышны звуки выстрелов. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что на остановке разбиты стекла.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства на Судостроительной улице задержали подозреваемого – 61-летнего ранее судимого москвича.Установлено, что злоумышленник, находясь за рулем автомобиля ВАЗ, произвел выстрел в сторону остановки из предмета, схожего с пистолетом, после чего скрылся. В ходе обыска в квартире задержанного изъят пневматический пистолет.Отделением дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60