Злоумышленница пришла к пожилой женщине и сообщила о предстоящем обмене денег и необходимости переписи номеров имеющихся купюр...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств у женщины пожилого возраста.В полицию с заявлением обратилась 84-летняя москвичка. Женщина рассказала, что к ней в квартиру, расположенную в одном из домов на Библиотечной улице, пришла неизвестная гражданка, которая сообщила о предстоящем обмене денег и необходимости переписи номеров имеющихся купюр. Пенсионерка оставила свои сбережения для переписи на столе, а сама отошла на кухню. Вернувшись, она обнаружила, что незнакомка покинула квартиру вместе с деньгами. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска во Владимирской области задержали 23-летнюю подозреваемую. Выяснилось, что похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60