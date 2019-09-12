В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом. Предполагаемый агент разведки США, по предварительной информации, работал в администрации Кремля.

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом. Предполагаемый агент разведки США, по предварительной информации, работал в администрации Кремля.Снимок иностранного шпиона оказался в распоряжении телеканала RTVI. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц.По данным телеканала NBC, предполагаемый агент разведки США живет рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой американского правительства. Также Песков рассказал, что в Кремле не знают, действительно ли Смоленков является иностранным шпионом.