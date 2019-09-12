Валерий Бутин подтвердил, что его дочь Мария, осужденная в Соединенных Штатах, должна выйти на свободу 25 октября. Правозащитник Александр Ионов ранее рассказал, что в документах Бутиной указана ее немедленная депортация, то есть россиянке не придется оставаться в США на дополнительные три месяца после освобождения.

Валерий Бутин подтвердил, что его дочь Мария, осужденная в Соединенных Штатах, должна выйти на свободу 25 октября.По словам отца, он знает об этом. Кроме того, правозащитник Александр Ионов ранее предоставил информацию, согласно которой россиянку отпустят 25 октября. Валерию Бутину дочь рассказала, что видела документ, в котором предписано освободить ее путем передачи миграционным службам депортации именно в этот день. По словам отца, Мария считает дни до освобождения, сообщает RT.Правозащитник Александр Ионов ранее рассказал, что в документах Бутиной указана ее немедленная депортация, то есть россиянке не придется оставаться в США на дополнительные три месяца после освобождения. Со стороны США, в свою очередь, подтвердили, что не станут препятствовать возвращению Бутиной сразу после окончания ее срока заключения. Россиянке предстоит пройти формальности в миграционной службе, затем через Нью-Йорк она вернется в Москву.Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ее обвинили в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом в США без регистрации. Россиянку приговорили к полутора годам тюрьмы.