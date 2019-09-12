О скорой отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко эксперты начали говорить еще в прошлом году. Глава государства долго тянул, но наконец-то сделал важное заявление. Он рассказал, кто должен руководить страной после него, и назвал сроки своего ухода.

О скорой отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко эксперты начали говорить еще в прошлом году. Глава государства долго тянул, но наконец-то сделал важное заявление. Он рассказал, кто должен руководить страной после него, и назвал сроки своего ухода.По словам Лукашенко, управлять Белоруссией после него должентот, кто способен сохранить страну. С таким заявлением Батька выступил в ходеназначения местных органов власти и послов.Белорусский лидер призвал привлекать к управлению странойновые поколения людей, а "старая гвардия" во главе с ним рано или поздно сойдет сдистанции. "Не так далеко это время", – разоткровенничался Лукашенко.Перспективные люди должны трудиться не только в местном самоуправлении,но и министерстве иностранных дел, подчеркнул Батька. "В МИД заходишь, атам непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги кудаповернуты", – пожаловался Лукашенко.Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макеймолчать не встал и вступился за родное министерство. Он заверил , чтоМИД состоит из работоспособных кадров. "Могу ручаться, что избавляемся,если видим, что кто-то является проблемным человеком", – сказал чиновник.По мнению аналитиков, белорусский лидер хочет сохранитьвласть в руках семьи и создать правящую династию. Вероятным преемникомЛукашенко ряд экспертов называет его старшего сына, 43-летнего Виктора. Затемон может передать власть своему младшему брату Николаю.Не исключено, что президентские выборы в следующем годустанут последними для . У власти он находится уже 25 лет. Ситуацией встране недовольны все больше белорусов.