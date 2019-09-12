О скорой отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко эксперты начали говорить еще в прошлом году. Глава государства долго тянул, но наконец-то сделал важное заявление. Он рассказал, кто должен руководить страной после него, и назвал сроки своего ухода.
О скорой отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко эксперты начали говорить еще в прошлом году. Глава государства долго тянул, но наконец-то сделал важное заявление. Он рассказал, кто должен руководить страной после него, и назвал сроки своего ухода.
По словам Лукашенко, управлять Белоруссией после него должен
тот, кто способен сохранить страну. С таким заявлением Батька выступил в ходе
назначения местных органов власти и послов.
Белорусский лидер призвал привлекать к управлению страной
новые поколения людей, а "старая гвардия" во главе с ним рано или поздно сойдет с
дистанции. "Не так далеко это время", – разоткровенничался Лукашенко.
Перспективные люди должны трудиться не только в местном самоуправлении,
но и министерстве иностранных дел, подчеркнул Батька. "В МИД заходишь, а
там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда
повернуты", – пожаловался Лукашенко.
Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей
молчать не встал и вступился за родное министерство. Он заверил , что
МИД состоит из работоспособных кадров. "Могу ручаться, что избавляемся,
если видим, что кто-то является проблемным человеком", – сказал чиновник.
По мнению аналитиков, белорусский лидер хочет сохранить
власть в руках семьи и создать правящую династию. Вероятным преемником
Лукашенко ряд экспертов называет его старшего сына, 43-летнего Виктора. Затем
он может передать власть своему младшему брату Николаю.
Не исключено, что президентские выборы в следующем году
станут последними для . У власти он находится уже 25 лет. Ситуацией в
стране недовольны все больше белорусов.