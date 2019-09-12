Пассажирка упала с платформы на жесткий путь на станции Полежаевская Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, она выжила.

Пассажирка упала с платформы на жесткий путь на станции "Полежаевская " Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, она выжила.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе УВД столичной подземки.Отмечается, что ЧП произошло около 17:30. Женщина упала с платформы на жесткий путь. Пассажиры оперативно помогли ей подняться обратно, пока не было поезда. От медицинской помощи пострадавшая отказалась.