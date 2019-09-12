Сильный ветер мог стать причиной инцидента с участием пассажирского авиалайнера ATR 72 в Колумбии. При приземлении в аэропорту самолет задел хвостом полосу – происшествие с воздушным судном компании Avianca попало на видео.

В Сети появились кадры не самой удачной посадки в исполнении экипажа самолета ATR 72 авиакомпании Avianca. Инцидент произошел в Колумбии в минувшую субботу, 7 сентября.Воздушное судно выполняло внутренний рейс EX4852 из Боготы в Манисалес. При приземлении в пункте назначения самолет стукнулся хвостом об полосу.К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.Специалисты авиакомпании проводят техническую оценку состояния поврежденного воздушного судна.По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать сильный ветер, помешавший пилотам в момент захода на посадку, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителя перевозчика.