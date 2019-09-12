Припертый к стенке бывший президент Украины Петр Порошенко не собирается сдаваться. Политик делает ответный ход: он собирает под свои знамена националистов и других несогласных с политикой Владимира Зеленского. Лидера Незалежной предупреждают о перевороте.
Припертый к стенке бывший президент Украины Петр Порошенко не собирается сдаваться. Политик делает ответный ход: он собирает под свои знамена националистов и других несогласных с политикой Владимира Зеленского. Лидера Незалежной предупреждают о перевороте.
На днях в СМИ прошла информация о встрече Петра Порошенко с
донецким олигархом Ринатом Ахметовым. По всей видимости, оба серьезно опасаются
Игоря Коломойского и его влияния на президента Владимира Зеленского.
С грозным предупреждением новому президенту выступил бывший
депутат Александр Онищенко. По его словам, Порошенко начал собирать под свое
крыло людей из МВД и Службы безопасности Украины, выделил под это дело большой
бюджет. Тараном против Зеленского должны стать отряды националистов
численностью от пяти до десяти тысяч человек, сообщил Онищенко.
Коалиция против Зеленского и Коломойского жизненно
необходима Порошенко и Ахметову. "Их богатые активы представляют
несомненную ценность в нищающей стране, политическое влияние обоих на нынешнюю
власть практически сведено к нулю", – пишет обозреватель Константин Кеворкян
в колонке на портале "Украина.ру".
Он предположил, что поводом к бунту может стать опасность
"пророссийского реванша". Это позволит объединить вокруг
себя националистов и ветеранов войны в Донбассе, добавив к ним уличную массовку
в Киеве.
Кроме того, бывший президент попытается использовать в своих
целях объективные экономические трудности. В частности, с ноября ожидается
очередной рост цен на газ, чем не повод для массового недовольства, отметил
Кеворкян.
Не стоит сбрасывать со счетов и фактор министра МВД Арсена
Авакова. "Который в случае необходимости может как самостоятельно
действовать против интересов новой власти, так и выступить негласным союзником
инспирированного бунта", – предположил журналист.
По сути, Зеленский сам ставит Порошенко перед выбором.
Загнанный в угол многочисленными уголовными делами, ослабленный чистками рядов
своих соратников в армии, спецслужбах и правоохранительных органах, бывший
президент может рискнуть и пойти ва-банк. Положение ухудшается с каждым
днем. Такими темпами терять скоро ему будет нечего.