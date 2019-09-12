Припертый к стенке бывший президент Украины Петр Порошенко не собирается сдаваться. Политик делает ответный ход: он собирает под свои знамена националистов и других несогласных с политикой Владимира Зеленского. Лидера Незалежной предупреждают о перевороте.

Припертый к стенке бывший президент Украины Петр Порошенко не собирается сдаваться. Политик делает ответный ход: он собирает под свои знамена националистов и других несогласных с политикой Владимира Зеленского. Лидера Незалежной предупреждают о перевороте.На днях в СМИ прошла информация о встрече Петра Порошенко сдонецким олигархом Ринатом Ахметовым. По всей видимости, оба серьезно опасаютсяИгоря Коломойского и его влияния на президента Владимира Зеленского.С грозным предупреждением новому президенту выступил бывшийдепутат Александр Онищенко. По его словам, Порошенко начал собирать под своекрыло людей из МВД и Службы безопасности Украины, выделил под это дело большойбюджет. Тараном против Зеленского должны стать отряды националистовчисленностью от пяти до десяти тысяч человек, сообщил Онищенко.Коалиция против Зеленского и Коломойского жизненнонеобходима Порошенко и Ахметову. "Их богатые активы представляютнесомненную ценность в нищающей стране, политическое влияние обоих на нынешнюювласть практически сведено к нулю", – пишет обозреватель Константин Кеворкянв колонке на портале "Украина.ру".Он предположил, что поводом к бунту может стать опасность"пророссийского реванша". Это позволит объединить вокругсебя националистов и ветеранов войны в Донбассе, добавив к ним уличную массовкув Киеве.Кроме того, бывший президент попытается использовать в своихцелях объективные экономические трудности. В частности, с ноября ожидаетсяочередной рост цен на газ, чем не повод для массового недовольства, отметилКеворкян.Не стоит сбрасывать со счетов и фактор министра МВД АрсенаАвакова. "Который в случае необходимости может как самостоятельнодействовать против интересов новой власти, так и выступить негласным союзникоминспирированного бунта", – предположил журналист.По сути, Зеленский сам ставит Порошенко перед выбором.Загнанный в угол многочисленными уголовными делами, ослабленный чистками рядовсвоих соратников в армии, спецслужбах и правоохранительных органах, бывшийпрезидент может рискнуть и пойти ва-банк. Положение ухудшается с каждымднем. Такими темпами терять скоро ему будет нечего.