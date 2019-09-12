Героиня телешоу На самом деле, которое ведет Дмитрий Шепелев, оказалась артисткой. Ранее девушка обвиняла актера Дмитрия Орлова в домогательствах.

Героиня телешоу "На самом деле", которое ведет Дмитрий Шепелев, оказалась артисткой. Ранее девушка обвиняла актера Дмитрия Орлова в домогательствах.Лилия Фатехина работает домработницей у Орлова. Во время программы, девушка рассказала, будто бы известный артист изнасиловал ее. Правда, как выяснилось вскоре, это был продуманный сценарий. Да и настоящая фамилия у Лилии даже не Фатехина, а Волкова.Тем не менее, в рамках эфира "помощница по дому" была весьма убедительна. Она всячески пыталась надавить на больные места аудитории, определенно зная, куда стоит бить."Это просто зверь, настоящий зверюга. Избивал меня. По факту я была унего секс-рабыней. Просто хочу сказать, что это граф Дракула. Онненавидит женщин. Он меня изнасиловал. Я кричала, он закрывал мне ротрукой. Это все видела повар Елена, она свидетель", – поделилась Лилия душещипательной историей.Впрочем, как оказалось, девушка совсем не производит впечатление "рабыни Изауры". На своей личной странице в социальной сети Instagram молодая актриса часто публикует фотографии с известными артистами, такими какСергей Светлаков, Стас Костюшкини Павел Прилучный, сообщает издание .К снимку с последним Волкова вообще написала простой, лаконичный, но очень примечательный текст: "Съемки, Москва, кино(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)." Тем самым артистка только подтвердила, что ее участие в программе "На самом деле" – не более, чем очередная подработка.