В Петербурге открылась 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. На форум приехали более 1,5 тысяч участников из 158 стран. Делегаты будут обсуждать передовые направления отрасли и основные тренды в туризме.

В Петербурге открылась 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. На форум приехали более 1,5 тысяч участников из 158 стран. Делегаты будут обсуждать передовые направления отрасли и основные тренды в туризме. С приветствием к участникам обратился Владимир Путин.Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", кроме того, гостей приветствовала вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Она отметила. что одной из главных задач является повышение доступности природных и рукотворных достопримечательностей для младшего поколения — школьников и студентов.Официально вступивший в должность губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что уже с 1 октября иностранные туристы получают возможность приезжать в Северную столицу, оформляя электронную визу. По мнению экспертов,упрощенная процедура получение визы повысит поток туристов в полтора раза.Отметим, что сегодня Александр Беглов и Ольга Голодец в рамках форума посетили выставку регионов России, где представлены, в том числе кавказские республики, Приморский край и Сибирь.