Подпольная нарколаборатория обнаружена в Севастополе. Располагалась она на территории дачного товарищества, сообщает служба информации Вести — Севастополь.

Подпольная нарколаборатория обнаружена в Севастополе. Располагалась она на территории дачного товарищества, сообщает служба информации "Вести — Севастополь".Преступники поставили дело на широкую ногу. Сотрудники ФСБ нашли на территории лаборатории всевозможную аппаратуру для приготовления синтетических наркотиков, в том числе специальные электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки.Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, все обородувание было из изъято. Кроме того, оперативники обнаружили около семи килограммов наркотических средств и почти сто литров веществ для их приготовления.Принадлежала лаборатория жителю Севастополя, он сейчас в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Стоимость изъятых наркотиков может достигнуть 8,5 млн рублей.