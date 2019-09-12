Владимир Путин, прилетевший сегодня в Дагестан, возложил цветы к мемориалу в Ботлихе и пообщался с местными жителями и ополченцами.

Владимир Путин, прилетевший сегодня в Дагестан, возложил цветы к мемориалу в Ботлихе. Его открыли в память о погибших во время Великой Отечественной войны, в годы операции в Афганистане, а также во время нападения на республику боевиков во главе с Хаттабом и Басаевым.Почтив павших, президент пообщался с местными жителями и ополченцами, а затем сфотографировался с ними. Вспоминая о событиях 1999 года, глава государства подчеркнул, что тогда "было важно для всей России — показать международным бандам, что народ не с ними", передает телеканал "Россия 24".В августе 1999 года Путин также прилетел в Ботлих, чтобы встретиться с военными и ополченцами. Тогда он предложил отложить тост за победу до окончательного уничтожения террористов.В июне этого года во время "Прямой линии" жители Дагестана спросили, когда же президент сможет поднять этот бокал вместе с ними. И вот сегодня Владимир Путин выполнил обещание, которое он дал 20 лет назад.