Сто двадцать случаев энтеровирусной инфекции еженедельно в Хабаровске. Традиционный для сентября всплеск заболевания усугубился состоянием города. Во время прохождения паводка подтопленными оказались десятки мест с нечистотами. Из-за этого качество воды в Амуре резко ухудшилось.

Сто двадцать случаев энтеровирусной инфекции еженедельно в Хабаровске. Традиционный для сентября всплеск заболевания усугубился состоянием города. Во время прохождения паводка подтопленными оказались десятки мест с нечистотами. Из-за этого качество воды в Амуре резко ухудшилось.Антисанитария и гнилой запах надолго лишили горожан любимой зоны отдыха. Теперь только трухлявые коряги, сотни пластиковых бутылок и другой мусор. Жительница Хабаровска Анна с маленькой дочкой держится подальше от Амура. Педиатр строго определила места для прогулок на свежем воздухе: берег реки под категорическим запретомКак отмечает "Вести Хабаровск", другая сторона паводковой проблемы это грызуны — мыши и крысы. Сотрудники краевой дезинфекционной станции обходят частный сектор, куда в поисках пропитания устремляются грызуны.Кроме того, тотальную санобработку проходит и весь муниципальный общественный транспорт. Салоны трамваев, троллейбусов обеззараживают, прежде, чем они выйдут на линию. К поручням — особое внимание. их сначала обрабатывают дезраствором, затем промывают чистой водой и насухо вытирают. Наталья Демидова, специалист по охране труда МУП г. Хабаровска "ГЭТ" заверила, что ведомство соблюдает все нормы, все САПИНы, все ГОСТы. Проверки и ответственность перед населением этого требует.За личной гигиеной призывают следить и частных перевозчиков, и горожан. Нечистоты из сотен выгребных ям и помоек уже наводнили Амур и грозят крайне неприятными диагнозами. Начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик сообщила, что еженедельно регистрируется порядка 120 случаев обращений населения с симптомами энтеровирусных инфекций.После того, как уровень Амур вернется в русло, В Хабаровске начнется дезинфекция подтопленных территорий.