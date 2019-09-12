В канадском Олбане грузовик запрыгнул на дом. Выяснилось, что фура съехала с дороги в водосточную канаву, послужившую трамплином, подскочила и завершила свой путь, повиснув на здании.

В канадском Олбане грузовик запрыгнул на дом. Сначала появились фотографии с места происшествия, вызвавшие бурное обсуждение в сети. Звучали даже шуточные версии о вмешательстве пришельцев.Позже появилось видео момента ДТП, после чего гипотезу об инопланетном влиянии пришлось отвергнуть. Выяснилось, что фура съехала в водосточную канаву, послужившую трамплином, подскочила и завершила свой путь, повиснув на здании.В результате аварии, как сообщает издание Radio-Canada никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 24-летнему водителю грузовика предъявлено обвинение в опасном вождении, и его ожидает крупный штраф.