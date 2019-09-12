Не работает система оповещения, заблокированы выходы и просрочены огнетушители: в Москве и области начались проверки торговых центров на пожарную безопасность. Выяснилось, что некоторые крупные комплексы пренебрегают безопасностью своих посетителей.

Не работает система оповещения, заблокированы выходы и просрочены огнетушители: в Москве и области начались проверки торговых центров на пожарную безопасность. Выяснилось, что некоторые крупные комплексы пренебрегают безопасностью своих посетителей.В торговом центре на Дмитровском шоссе все запасные выходы почему-то закрыты. Нет никаких гарантий, что магнитные замки при пожаре разблокируются, говорят эксперты."По закону здесь должен быть барашек, а не ключ. В случае чрезвычайной ситуации вы просто бежите и открываете дверь. А мы видим, что дверь физически закрыта. Здесь нет кнопки принудительного открывания двери. Должна быть такая зеленая кнопка", — объясняет активист Никита Янковой.При этом в подвальном этаже расположена детская зона. Если огонь отрежет основные пути отступления, посетители окажутся в ловушке.- Это очень плохо. Мы здесь играем. Если сработает сигнализация, то придется бежать к лифту, который не работает при пожаре. Это очень плохо.- Все эвакуационные выходы закрыты. Уже писали не один раз в администрацию.Железные двери отделяют залы от лестниц. Их основная задача — задержать дым. Но на них почему-то не установлены доводчики, то есть по сути они бесполезны. А ведь по статистике 80 процентов людей погибают не от огня, а от продуктов горения.- Допустим, все размагнитилось. Я дверь вот так открыл, и дальше дым распространяется на весь путь эвакуации. А этот путь эвакуации идет по всем этажам. Соответственно, люди задыхаются.Ящики с огнетушителями и гидрантами, как и положено, висят повсюду, но воспользоваться ими проблематично.- Во-первых, ключ должен быть. В экстренной ситуации любой человек должен открыть.Главный элемент системы пожаротушения – разбрызгиватели-спринклеры. Правда, некоторые почему-то заклеены.- Скорее всего, они капают. Что-то с ними не так. А чтобы их заменить, нужно полностью сливать всю воду, чтобы давления не было. После этого заменить спринклеры и обратно все поставить.Инспекторы МЧС проводили внеплановую проверку в этом торговом центре в начале года. Тогда выяснилось, что в здании неисправна система оповещения.- Здесь нет спринклера. Не знаю почему. Может, его сбили или физически нет. Соответственно, эта зона теперь небезопасна.А это крупный торговый центр рядом со станцией "Петровско-Разумовская". Запасные выходы здесь открыты, повсюду висят указатели и схемы эвакуации. Но одна из важнейших систем безопасности отсутствует.- Здесь, конечно, предусмотрены системы естественного дымоудаления, но нет дренчерных завес, которые препятствуют распространению дыма на второй и третий этажи.Торговый центр в Мытищах можно назвать образцово-показательным. Несмотря на огромные размеры здания, серьезных замечаний здесь не обнаружили. В залах даже есть специальные комнаты, в которых можно укрыться от огня до прибытия спасателей.- Там в помещении создается избыточное давление, чтобы продукты горения в случае пожара не попадали внутрь. Там есть окошко и вентилятор. Он атмосферный воздух подает непосредственно в это помещение.- Сколько они там смогут пересидеть?- Часа три.После пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" многие торговые центры провели работу над ошибками, хотя некоторые до сих пор экономят на безопасности клиентов."В половине объектов, где я бывал, двери, к сожалению, закрыты. Это связано с обеспечением безопасности. Против краж и проникновения администрация закрывает выходы. И ключи бывают далеко от замков", — объясняет Александр Глущенко, эксперт по пожарной безопасности.Чаще всего владельцы зданий не соблюдают сроки годности огнетушителей, не следят за системами тушения и оповещения, а также закрывают запасные выходы.