Природное возгорание в опасной близости с мемориальным комплексом Малая земля в Новороссийске возникло накануне вечером, 11 сентября. Как сообщает ГТРК Кубань, сам памятник, к счастью, не пострадал.

Природное возгорание в опасной близости с мемориальным комплексом "Малая земля" в Новороссийске возникло накануне вечером, 11 сентября. Как сообщает ГТРК "Кубань", сам памятник, к счастью, не пострадал.Огонь по сухой траве разгорелся очень быстро. Площадь распространения составила около 500 квадратных метров. Пожарные отреагировали оперативно, и примерно через час возгорание было потушено. Никто не пострадал. Как рассказали в пресс-службе комплекса, сейчас проводятся оперативные действия по выяснению, по чьей вине произошло ЧП."Малая земля" — мемориальное сооружение на месте проведения крупной операции черноморских десантников в 1943 году. Защита плацдарма продолжалась 225 дней и закончилась героической победой советских моряков и солдат.