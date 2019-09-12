Звезда приходит в себя после двух инсультов. Борису Моисееву сейчас непросто.

Звезда приходит в себя после двух инсультов. Борису Моисеевусейчас непросто.Об этом говорит парапсихолог Сюзанна Чеботатева. По словам эксперта-эзотерика,Борису Моисееву морально тяжело."Действительно, я по картам вижу, что Борис находится вочень подавленном состоянии. Я вижу у него внутреннюю борьбу. Получится ли унего перебороть этот кризис? Выйти из этого состояния полнейшего одиночества и апатии?"– отмечает ведунья.Сюзанна Чеботатева говорит, что у сегодняшнего состояние звезды есть вполне определенные причины. Парапсихолог полагает, что БорисМоисеев физически и душевно измотан. Артрита добило предательство родного человека."Сейчас у Бориса непростоевремя: он начал сталкивается с трудностями в разных сферах своей жизни. Аначалось все с какого-то конфликта, либо с предательства близкого человека. Какмы знаем Борис Моисеев в свое время был безумно популярен. Он не щадил себя вплане работы и не давал себе отдыха долгое время. В итоге артист получил двойнойудар: с одной стороны накопилась физическая усталость, с другой – душевная травма,которую ему нанес родной человек", – резюмировала .Напомним, уже несколько лет не выходит насцену. Исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняягуба. Кроме всего прочего, усугубились финансовые проблемы артиста. вынужден распродавать имущество. С молотка уже ушли шикарныеапартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия.