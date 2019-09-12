Звезда приходит в себя после двух инсультов. Борису Моисееву
сейчас непросто.
Звезда приходит в себя после двух инсультов. Борису Моисееву
сейчас непросто.
Об этом говорит парапсихолог Сюзанна Чеботатева. По словам эксперта-эзотерика,
Борису Моисееву морально тяжело.
"Действительно, я по картам вижу, что Борис находится в
очень подавленном состоянии. Я вижу у него внутреннюю борьбу. Получится ли у
него перебороть этот кризис? Выйти из этого состояния полнейшего одиночества и апатии?"
– отмечает ведунья.
Сюзанна Чеботатева говорит, что у сегодняшнего состояние звезды есть вполне определенные причины. Парапсихолог полагает, что Борис
Моисеев физически и душевно измотан. Артрита добило предательство родного человека.
"Сейчас у Бориса непростое
время: он начал сталкивается с трудностями в разных сферах своей жизни. А
началось все с какого-то конфликта, либо с предательства близкого человека. Как
мы знаем Борис Моисеев в свое время был безумно популярен. Он не щадил себя в
плане работы и не давал себе отдыха долгое время. В итоге артист получил двойной
удар: с одной стороны накопилась физическая усталость, с другой – душевная травма,
которую ему нанес родной человек", – резюмировала .
Напомним, уже несколько лет не выходит на
сцену. Исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняя
губа. Кроме всего прочего, усугубились финансовые проблемы артиста. вынужден распродавать имущество. С молотка уже ушли шикарные
апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия.