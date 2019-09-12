Стала известна дата повторного концерта Димы Билана в Самаре, который он намерен дать в качестве искупления вины перед жителями города. Предварительно, мероприятие состоится 28 сентября на площади Куйбышева.

Стала известна дата повторного концерта Димы Билана в Самаре, который он намерен дать в качестве искупления вины перед жителями города.Об этом написал на своей странице в Twitter депутат Госдумы России по 158-ому самарскому округу Александр Хинштейн. Предварительно, концерт состоится 28 сентября на площади Куйбышева. В доказательство Хинштейн прикрепил к посту плакат, который ему прислали представители артиста.С утра уже не раз говорили с @yanarudkovskaya по поводу известной ситуации. И @BilanOfficial, и она очень переживают и искренне хотят заслужить прощение самарцев. Предварительно — предлагают провести концерт 28.09 на пл.Куйбышева. Даже прислали проект афиши: «Прости меня, Самара» pic.twitter.com/V1GDthLbG5— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 10 сентября 2019 г.В минувшие выходные, с 7 по 8 сентября в Самаре отмечали День города. В честь праздника был организован концерт, участие в котором приняли различные артисты, в их числе был и Дима Билан.Многим зрителям не понравилось выступление певца, в доказательство чего на просторах Интернета распространились множественные видеоролики. На них видно, что Билан был немного не в себе, он ни одного куплета и припева не спел целиком. Кроме того, артист совершал непонятные танцевальные движения, кривлялся, демонстрировал странные вокальные способности.Впоследствии Дима Билан на своей странице в Instagram прокомментировал сложившуюся ситуацию. В 4-минутном ролике он попросил прощения и признался в том, что ему стыдно за содеянное. Причиной странного поведения артиста стал якобы коньяк. По словам Билана, он ведет здоровый образ жизни, потому крепкий напиток сыграл с ним "жуткую шутку".В качестве извинения артист пообещал дать очередной, на этот раз качественный концерт, который будет бесплатным для всех жителей Самары. Кроме того, Билан намерен подарить городу детскую площадку, а также помочь местной больнице.Хинштейн отметил, что уже не раз обсуждал ситуацию на концерте с продюсером Билана Яной Рудковской. По словам депутата, и сам артист, и его представитель очень переживают и искренне хотят заслужить прощение самарцев.К слову, на Change.org даже создали петицию, в которой призывали Билана принести извинения за концерт в Самаре.