Наталья Поклонская удивила россиян своими словами о причастности к секте. Девушка объяснила, с чем именно могут быть связаны слухи.

Наталья Поклонская удивила россиян своими словами о причастности к секте. Девушка объяснила, с чем именно могут быть связаны слухи.Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто бы Поклонская подалась к царебожникам на почве развода. Недавно бывший прокурор Крыма разошлась с супругом, но происходящее отказалась комментировать.Кроме того, Наталья потребовала убрать всю клевету. В противном случае, девушка грозилась обратиться в суд для защиты собственных чести и достоинства. Она отметила, что никаких скандальных комментариев не давала и теперь хочет, чтобы обидчики выпустили материал-опровержение.Сложившуюся ситуацию со сплетнями, наводнившими глобальную паутина Наталья прокомментировала так: "Знаете, вот это просто… это то, что надо было обязательно придумать,потому что это некая история, за которую можно зацепиться. Ну, за чтоеще к Поклонской пристать?"Поклонская поделилась возмущением в подкасте "Как вы это делаете?". Она уточнила, что привязаться к ней, по большей части, не за что. В коррупции девушку обвинить сложно – у нее не столь внушительное финансовое обеспечение.Ну, сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев… ну, бред, да?Летучих мышей ест – тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего унее нет. Ну, что еще… занимается там… я не знаю, ходит в клубы-кабаки?Да тоже нет. Ну, что еще? А, да она же у нас верующая! А почему бы ей небыть сектанткой?", – поделилась возмущением бывший прокурор Крыма.Она добавила, что ранее ездила в Екатеринбург в монастырь. В информационном поток город носит дурную славу о всяких происшествиях. Вероятно, именно поэтому многие сочли, что поездка стала паломничеством к месту сбора сектантов.