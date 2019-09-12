Для многих экспертов Джон Болтон на должности советника президента США по нацбезопасности был тем человеком, который мешает стране наладить отношения с Россией. Дональд Трамп, отправивший его в отставку, таким образом сделал шаг навстречу Владимиру Путину.

Для многих экспертов Джон Болтон на должности советника президента США по нацбезопасности был тем человеком, который мешает стране наладить отношения с Россией. Дональд Трамп, отправивший его в отставку, таким образом сделал шаг навстречу Владимиру Путину.Советника президента США следует рассматривать как антироссийского политика, отмечают специалисты. "Politico однажды назвал Джона Болтона “возможно, одним из наименее дипломатических дипломатов, когда-либо служивших в правительстве США. Он явно давно питал антагонистический взгляд на Россию", – цитирует американского политолога и медиа-аналитика Уильяма Данкерли.Он отметил, что уже в ближайшем будущем политика США в отношении России может измениться. "Вскоре Трамп будет выступать на предстоящей Генассамблее ООН. Именно тогда следует искать подсказки о любых изменениях его позиции по отношению к России", – подчеркнул эксперт.Материал дополняется.