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Рептилий спрятали в капустеБольшегрузный автомобиль пограничные службы остановили на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации. По документам водитель перевозит капусту, но при проверке таможенники, помимо овощей, обнаружили среднеазиатских черепах. Пересчитать их оказалось делом непростым. В транспортном средстве находились 4100 особей.Знал шофёр или нет, что среди белокочанной капусты спрятаны редкие черепашки, сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ о контрабанде животных, занесённых в международную Красную книгу. Рыночная стоимость изъятых особей, составила почти 8 миллионов рублей. Как же сложилась дальнейшая судьба черепашек, узнаете на страницах газеты.Сделать бросок в неизвестностьВойна застала его в возрасте 16 лет в маленьком северном городке Киренске Иркутской области. В августе 1942 года юношу призвали в Красную Армию и направили в полковую школу. А после её окончания в составе 12-го танкового полка тяжёлых машин Владимир Васильевич Лыхин принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге в должности орудийного наводчика танка Т-34.После демобилизации фронтовик поступил учиться в Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР. Так он попал на службу в органы внутренних дел.В этом году участник Великой Отечественной войны, член Иркутской городской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и государственной противопожарной службы Восточно-Сибирского института полковник внутренней службы в отставке Владимир Васильевич Лыхин отметил 95-летний юбилей.13 метров, вместившие планетуОн рассказал, чем не похож на знаменитого отца, какой профессии нельзя научиться, как поменялся зритель и что думает о зоозащитниках. И ещё много интересного о происходящем на манеже и за кулисами цирка. В гостях у редакции генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 34, а также на интернет-странице издания.