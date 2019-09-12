Певица Вера Брежнева вновь вызвала восторг у своих поклонников! Девушка выложила в своем микроблоге ролик с пикантным танцем.

Певица Вера Брежнева вновь вызвала восторг у своих поклонников! Девушка выложила в своем микроблоге ролик с пикантным танцем.На кадрах, опубликованных на личной страничке артистки в социальной сети Instagram, Брежнева двигается в такт музыке. Особенное внимание приковывает к себе внешний вид знаменитости – она одета в облегающее телесное боди и кремовый пиджак-оверсайз.Забавный ролик, на котором звезда отечественной сцены позирует и танцует под песню исполнителя MONATIK – Love It Ритм, девушка подписала так: "Гуляй душа моя ✨ настроение #рижскийбальзам )) Из видео-архива моего личного супер-оператора (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.).Подписчики артистки поспешили выразить свое восхищение. Многие отметили роскошную фигуру Веры: "Я восточная женщина, сами знаете у нас болеестроже. Но я вижу красивую, сияющую девушку. Вы такая гармоничная самасобой и не вижу никакой пошлости. Просто красота и гармония!!!", "Несколько раз смотрю и не могу налюбоваться вами, вы нереальная! От этого видео и настроение сразу стало другое".Впрочем, нашлись и те, кто был недоволен. Некоторые фолловеры отметили, что за комментариями к публикациям очень пристальное следят."Вы представитель страницы публичного лица(вряд ли сама Вера сидит и отвечает на каждый коммент), и должны бытьготовы к тому, что ряд людей будет одобрять публикации, а ряд нет, иесли вы оставляете открытым поле для комментариев , то должны оставлятьвозможность людям писать все что они об этом думают, – написала одна из подписчиц.